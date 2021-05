Eurowizja 2021. TVP ma już zastępcę Artura Orzecha

Po zerwaniu umowy z Orzechem TVP poprosiła o jednorazową przysługę Marka Sierockiego, by poprowadził "Szasnę na sukces". To szybko przerodziło się dla niego w stałą pracę. Wciąż jednak nie wiadomo było, co dalej z komentowaniem tegorocznej Eurowizji. Teraz serwis poinformował, że telewizja postanowiła nie kombinować i do tego zadania zatrudniła Sierockiego. Raczej nikogo to nie dziwi – dziennikarz ma w końcu duże doświadczenie, od lat związany jest z TVP głównie za sprawą "Teleexpressu".