Eurowizja 2021: Malta rozniosła scenę. Widzowie zachwyceni

Energetyczna piosenka "Je Me Casse" opowiada się przeciwko przypinaniu ograniczających "łatek" w społeczeństwie. "Wypowiedzenie tych trzech słów (pol. odchodzę) może być trudne, może być nawet wyzwaniem, ale ostatecznie jest wyzwalające. A osobie, której się to uda, stosunkowo łatwo będzie wybierać pomiędzy tym co jest dla niej właściwe, a nie tym co jest łatwe. 'Je Me Casse' nigdy nie było złudzeniem, to prawdziwa historia życia" - wyznała wokalistka.