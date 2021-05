Eurowizja 2021. Jego klęskę oglądała w Wielkiej Brytanii rekordowa liczba rodaków

Reprezentant Wielkiej Brytanii był jednym z faworytów bukmacherów 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Może nie do zwycięstwa, ale na pewno do zajęcia jednego z czołowych miejsc. Tymczasem James Newman nie zdobył nawet jednego punktu i zajął w finale ostatnie miejsce. Co gorsza, świadkiem jego klęski była rekordowa widownia w Wielkiej Brytanii.