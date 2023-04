Emocjonujący finał "Ninja Warrior". W sieci zawrzało

Mniej entuzjazmu przejawiają jednak widzowie programu. Na profilu programu zaroiło się od pełnych dezaprobaty komentarzy. Głównie pod adresem stacji i sponsora, którzy zdaniem widzów nienależycie nagrodzili zawodnika. "Nagroda Polsatu - 15 tys. Wstyd i nędza!", "Tatar jesteś MISTRZEM! Kolejny sezon jest Twój! Ninja Warrior Polska, 150 tys. zł to wstyd porównując z innymi krajami, tym bardziej, że limit czasowy w Polsce, z tego co kojarzę, jest najkrótszy na świecie za zdobycie góry...", "Uczestnicy sobie flaki wypruwają za nędzne 15 tysięcy. Brawo Janek, zasługiwałeś na zwycięstwo", "Zabrali mu 135 tysięcy. On tam był. On tam wszedł" - to tylko kilka komentarzy poruszonych widzów. Oglądaliście ten odcinek? Co sądzicie, to był słuszny werdykt? Zobaczcie finałowy wyczyn Jana.