Emilia Clarke straciła część mózgu. Jest po ciężkich chorobach

Clarke podkreśliła, że należy do bardzo małej grupy ludzi, którzy mogą powiedzieć coś podobnego po swoich doświadczeniach z udarem mózgu. Mimo wszystko 35-latka zachowuje dobre samopoczucie. Gdy została zapytana o to, jak zareagowała na widok skanu swojego mózgu, 35-latka odpowiedziała w zaskakujący sposób: - Sporej części brakuje, co zawsze mnie rozśmiesza.