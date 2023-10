Emerytura Zygmunta Chajzera. Nazywa siebie "szczęśliwcem"

W innym tonie o emeryturach znanych osób wypowiadał się w wywiadzie dla Wirtualnej Polski satyryk Tadeusz Drozda. - Niestety system emerytalny działa tak, że trzeba latami odprowadzać składki od tych wysokich zarobków, to wtedy ma się wysoką emeryturę. Ale jak wszyscy są pazerni, i ja też, to mamy w show-biznesie niskie emerytury. Przy rozsądnym zarządzaniu finansami da się odłożyć ładną sumę na życie na emeryturze. Chyba że ktoś ma takie hobby, że lubi się rozwodzić albo grać w kasynie. To wtedy pieniądze uciekają z konta znacznie szybciej - mówił nam, o czym więcej przeczytacie pod tym linkiem.