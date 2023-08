Tadeusz Drozda dla WP: "Nikomu nie zależało, żebyśmy podlizywali się władzy"

Horroru jeszcze nie ma. Jestem człowiekiem stabilnym. Media przestały się mną interesować, bo mnie ciężko do czegoś przykleić. Dzisiaj władza decyduje o środkach masowego przekazu. Jeśli media szukają kogoś do współpracy, to takich zorientowanych w jakimś politycznym kierunku. Mnie przez te 50 lat nie udało się przypisać do jednego kierunku. Może dlatego największą karierę robiłem w czasach, gdy rządziła tylko jedna partia i ona przymykała oko na to, co robił taki sobie Drozda. Nikomu nie zależało, żebyśmy my, satyrycy, podlizywali się władzy. Kiedyś mogłem wszystko komentować, dziś już pewnie nikogo by to nie interesowało. Czasem nagram coś i wrzucę na YouTube. Ale ja człowiekiem leniwym jestem.