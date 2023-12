Emeryci i mieszkańcy wsi. Zbadali, kto najchętniej ogląda "Jaka to melodia?"

"Jaka to melodia?" to kultowy muzyczny teleturniej, który z telewidzami TVP1 jest już od 1994 r. Program inspirowany amerykańskim formatem "Name That Tune" wciąż cieszy się w Polsce sporą popularnością. Od 2019 r. gospodarzem show jest Rafał Brzozowski. Cykl emitowany jest w dni powszednie o 17.20, a w weekendy o 18.40.