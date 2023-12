Rafał Brzozowski wymodlił cuda. Nie rozstaje się z różańcem

Rafał Brzozowski, piosenkarz i prezenter programu "Jaka to melodia?", wychował się katolickiej roddzinie. Od małego odmawiał różaniec, chodził do kościoła i przestępował do sakramentów. Na początku kariery, jak sam przyznaje, oddalił się od Boga i nieco pogubił, co odbiło się na jego życiu prywatnym. W 2021 r. rozstał się z Anną Tarnowską, swoją wielką miłością, po ośmiu latach związku.