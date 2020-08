Zapendowska ma poważne problemy. "Nic nie da się zrobić"

O problemach Elżbiety Zapendowskiej wiadomo od dawna. Jurorka "Must Be The Music" nie ukrywała, że nie jest najlepiej z jej zdrowiem. Często żartowała ze swojego wzroku, co robi i teraz, gdy sytuacja wydaje się poważniejsza niż wcześniej.

Elżbieta Zapendowska ma problemy ze wzrokiem od dziecka. Jest tylko gorzej (ONS)