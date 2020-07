Elżbieta Zapendowska traci wzrok. Szczere wyznanie

ZOBACZ: Zapendowska u Ibisza: Ja na pewno dobrze nie śpiewam, ale mam świetny słuch

- Jedne oko mam już w ogóle nieczynne, a z drugim też nie jest najlepiej. Jednak mówię, że jeszcze chłopa od baby odróżnię, więc jako tako sobie radzę w tym codziennym życiu. Zdaję sobie sprawę, że już lepiej nie będzie, a tylko gorzej, dlatego trzeba to pokochać i tyle. I nie można liczyć na to, że zdarzy się cud, że będzie olśnienie i będę miała sokoli wzrok. Nie będę. Najważniejsze jest poczucie humoru. Samemu z siebie trzeba sobie jaja robić i na wesoło podchodzić do życia - wyjawiła Zapendowska w rozmowie z "Faktem".