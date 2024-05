Elżbieta Zapendowska oceniła udział Luny w Eurowizji. Krótko i na temat

Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami. Start we wtorek 7 maja. Nasz kraj w tym roku reprezentować będzie Luna, która zaśpiewa utwór "The Tower". 24-latka już wyjechała do Malmö w Szwecji, gdzie odbywa się 68. edycja konkursu. Trwają próby przed oficjalnym rozpoczęciem. - Szkoda mi tej dziewczyny – komentuje poczynania naszej rodaczki Elżbieta Zapendowska.