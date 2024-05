Elżbieta z "Sanatorium miłości" mówi o kulisach programu. "Nazwała mnie szmatą"

Elżbieta opowiada o relacji z Marią w "Sanatorium miłości"

Najgorzej Elżbieta wspomina swoją relację z Marią, która została królową turnusu: - W programie czuła się bezkarna, robiła, co chciała i była w stosunku do mnie bardzo nieżyczliwa. Miała w Krynicy swojego fryzjera, do którego specjalnie wozili ją samochodem. Gdy poprosiłam ją o podzielenie się adresem, bo byłam w potrzebie, nie chciała tego zrobić. Zwracała się do mnie bardzo arogancko, mówiła, bym wyszła, gdy makijażystki robiły jej make-up, albo kazała się zamknąć. To było poniżające.