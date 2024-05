Widzowie zachwyceni finałem "Sanatorium miłości". Jedna para wzbudziła wielkie emocje

W finale okazało się, że Tadeusz i Janina to para, która najpoważniej podchodzi do wspólnej przyszłości po programie. - Ja się czuję jak księżniczka, nie wiem, czy to bajka - wyznała rozemocjonowana Janina. Szansę na miłość dostali także Małgorzata i Stanisław, którzy razem pojawili się na balu mimo starań Elżbiety czy też niezapowiedzianej wizyty Marii. Wyraźnie mieli się ku sobie także Maria i Stanisław.