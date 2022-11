Elżbieta Jaworowicz znowu śpiewa. A fani znowu wybrzydzają

Po raz pierwszy Jaworowicz zabłysnęła tym utworem w programie "Jaka to melodia?", by powrócić nim w ostatnim "Pytaniu na śniadanie" z okazji 70-lecia TVP. Podczas wykonania przyjęła nieco inną pozę niż ta, do której nas przez lata przyzwyczaiła. Siedziała na stołku, a nie w fotelu, więc kąt między tułowiem a nogami był zdecydowanie szerszy. Chociaż, oczywiście, prawa noga była tradycyjnie założona na lewą.