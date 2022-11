Elżbieta Dmoch obchodziła imieniny. Fani ślą życzenia

"Słuchałam pani jako mała dziewczynka, uwielbiał panią słuchać także mój tata. Jak wychodził do pracy na nockę, a w telewizji właśnie pani śpiewała, to mówił: 'Trudno, najwyżej się spóźnię, ale muszę wysłuchać do końca'" - wspomina Basia.