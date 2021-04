Pierwszy taki wywiad Elliota Page. Nie mógł ukryć łez wzruszenia

W grudniu ubiegłego roku cały świat usłyszał o Elliocie Page. Kanadyjski aktor, który urodził się jako kobieta (Ellen Page) i zdobył sławę kobiecymi rolami m.in. w "Juno" czy "Incepcji", ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest osobą transpłciową. Teraz, kilka miesięcy po tym wydarzeniu, po raz pierwszy opowiedział przed kamerami, co stało za jego decyzją o coming oucie. W opublikowanych w sieci przedpremierowo fragmentach programu "Oprah Conversations" (całość dostępna w piątek 30 kwietnia w Apple TV+), 34-letni aktor zdradził, że już wcześniej wyrażał się jako osoba transpłciowa. Jeszcze zanim opublikował w sieci swoje słynne oświadczenie. Potrzebował jednak czasu, by "poczuć się komfortowo i być w stanie dotrzeć do tego punktu".