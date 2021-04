Szydziła z Meghan na wizji. Nie spodziewała się takiej reakcji

Jak podają brytyjskie media, już ponad 200 skarg wpłynęło do Ofcomu (brytyjski odpowiednik KRRiT) po słowach Julii Hartley-Brewer w programie "This Morning" stacji ITV. Dziennikarka jako gość programu odniosła się do zdjęcia opublikowanego niedawno przez rodzinę królewską i mówiła z przekąsem, że Meghan Markle mogła poczuć się nim urażona.