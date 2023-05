Ekspert ocenił nowy film Tulickiego. "Taki rodzaj przekazu staje się dziś normą"

Słowo klucz to "emocje". Zdecydowanie przeważają one nad faktami. Fakty nie są przedstawiane w sposób neutralny, bezstronny, rzetelny, ale mocno zanurzone w emocjonalnym kontekście. A to z miejsca mocno wypacza ich prawdziwy sens i znaczenie. To przekaz, który nie jest kierowany do rozumu, ale do emocjonalności.