Ekspert o rzeczniczce SG: "W pewnym sensie wykonuje polityczne polecenia"

Powiedziałbym raczej, że dmucha na zimne. Nie udziela dokładnych odpowiedzi, bo boi się, że za dużo powie. Z punktu widzenia polityków, stojących za tym, co się dzieje na granicy, to oczywiście bardzo wygodne. Powtórzmy jeszcze raz: jeśli jest niezadowolenie i niedosyt informacji, to znaczy, że rzecznik ogranicza społeczne prawo do tej informacji, a dziennikarze nie mogą w pełni realizować konstytucyjnego prawa obywateli do wiedzy, co się dzieje w ich państwie.