Arogancja rzeczniczki Straży Granicznej poraża. "Luster w domu to już raczej nie ma"

Napięta sytuacja z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej to wzmożony czas aktywności rzeczniczki Straży Granicznej Anny Michalskiej. Jej postawa w stosunku do dziennikarzy jest oceniana jako nieprofesjonalna. Na pytanie dziennikarki TVN24 podczas konferencji prasowej o to, gdzie zostały przewiezione dzieci z placówki SG w Michałowie, odpowiedziała: "po co pani ta informacja?". Na ponowne prośby o udzielenie informacji rzeczniczce wyraźnie puściły nerwy: "skończmy może już to pytanie, powiedziałam: do linii granicy. Co państwu to da, że my powiemy, gdzie zostały przewiezione? Proszę inne pytanie".