Ekonomiści uderzają w materiał TVN24. "Wiadomości" nie dodały, że są ludźmi PiS-u

"W latach 2018-2019 Skarb Państwa, według Ministerstwa Finansów, na oszustwach vatowskich stracił prawie 17 miliardów złotych, a odzyskał zaledwie 150 milionów. To mniej niż jeden procent kwoty" - twierdzą autorzy materiału "Kłamstwo vatowskie". Do tych zarzutów odniósł się premier Morawiecki , swoje trzy grosze dorzuciły też "Wiadomości".

- Mimo pandemii rosną wpływy z VAT-u. W styczniu były o 6 proc. wyższe niż przed rokiem. Dla ekonomistów jest jasne, że to wynik uszczelniania systemu podatkowego – mówiła prezenterka Edyta Lewandowska.

- Główna teza tego materiału jest fałszywa i argumentowana w sposób nierzetelny. Oczywiście tego nie wiem, czy jest to jedynie niewiedza autorów, czy też świadome działanie – mówił Wnorowski. Bezpartyjny kandydat startujący do Sejmu z ramienia PiS w 2015 r. Mandatu nie zdobył, ale został parlamentarzystą w 2019 r., gdy zwolniło się miejsce (jeden z posłów PiS przeszedł do Europarlamentu). Dwa lata wcześniej Wnorowski został prezesem zarządu Krajowej Spółki Cukrowej.