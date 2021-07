Ekipa "One Night Squad" rezygnuje z finałowej wygranej. Co zrobili?

W finałowym odcinku bohaterowie reality show "One Night Squad" wygrali 50 tys. złotych, które czekały na nich w zamkniętej na dziesięć kłódek skrzyni. Klucze do "skarbu" ekipa zbierała podczas całego programu. Zdobytej nagrody nie zatrzymali jednak dla siebie. Wszyscy jednogłośnie zadecydowali, że sfinansują operację wzroku Hadżiego - zanzibarskiego asystenta produkcji, który dołączył do ekipy, po gościnnym udziale w jednym z odcinków. Wówczas swoją historią poruszył serca wszystkich.