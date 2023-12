Edyta Lewandowska zaliczyła wpadkę na wizji. "Zgubiłam kartkę"

- Chciałabym zacząć od pisma, które prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka sejmu Szymona Hołowni, że nie kwestionuje prawa do zmian w systemie prawnym - mówiła Edyta Lewandowska, która z wyraźnym trudem chciała przytoczyć treść wspomnianego pisma. - Bo większość parlamentarna może to zrobić, ale podkreśla, że żaden cel polityczny nie może uzasadniać i usprawiedliwiać... - ciągnęła prezenterka.