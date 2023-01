Edyta Herbuś w bikini tuli się do ukochanego. "Idealnie niedopasowani"

"Mój chłopak nie lubi się fotografować, ja lubię bardzo. Czasami udaje mi się 'ukraść' jakiś wspólny moment... Lubię uwieczniać na zdjęciach 'kadry z życia' i wracać do nich później radośnie. Tak, to też nas różni: JA jestem sentymentalna i lubię 'bujać w obłokach', a ON sprowadza mnie na ziemię, przypominając o mądrości bycia w TU i TERAZ. Ja wciąż robię (podobno) bałagan, a on lubi wokół siebie perfekcyjny porządek. Mamy też wyzwanie w różnicy temperatur, bo ja chcę ciepłego, a on włącza klimę i wiatraki, bo mu wciąż gorąco..." - zaczęła Herbuś.