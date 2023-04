Edyta Herbuś w basenie. Pokazała, jaka jest rozciągnięta. WOW!

Na instagramowym profilu Edyty Herbuś pojawiło się zdjęcie, wobec którego nie sposób przejść obojętnie. 42-letnia tancerka, która wykorzystała swoje pięć minut sławy, pojawiając się w serialach, a ostatnio w show "You Can Dance. Nowa generacja", pokazała swoją gibkość. I to jak!