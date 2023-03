Edyta Herbuś zmieni stan cywilny? "Rozmawiamy o tym"

- Piotr w takich ważnych momentach nie potrzebuje zapraszać do tego publiczności. (...) Sam moment, kiedy dzieje się magia między dwojgiem ludzi, co jest związane z naszą miłością, naszym wyborem, jest naszym momentem. Nie marzę o ślubie, ale rozmawiamy o tym. Rozmawiamy bardzo fajnie i dojrzale na ten temat, co czujemy w związku z tym, czy rzeczywiście jest to dzisiaj nasza potrzeba i czy zdecydujemy, żeby coś takiego w naszym życiu się wydarzyło. Jaką decyzję podejmiemy? Zobaczymy - rozprawia się z domysłami wielbicieli Edyta Herbuś.