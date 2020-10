"The Voice of Poland": Edyta Górniak zdobyła się na szczere wyznanie. Nie była z siebie zadowolona

Ogromny stres i wielkie emocje towarzyszą wszystkim uczestnikom muzycznego talent show TVP2 "The Voice of Poland". Od jednego występu może zależeć ich być albo nie być w programie. Okazuje się jednak, że nie tylko piosenkarki i piosenkarze aspirujący do tytułu Najlepszego Głosu w Polsce borykają się z emocjami przed wyjściem na scenę. Ze stresem muszą radzić sobie także trenerzy. Szczególnie, że już pierwsze dźwięki mogą zaważyć na całym występie.