Krępująca sytuacja. Górniak wprawiła widzów w zakłopotanie

Edyta Górniak to jedna z najpopularniejszych i najzdolniejszych piosenkarek w Polsce. Co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. O ile wygłaszane przez nią teorie o życiu, a ostatnimi czasy też te o pandemii koronawirusa, wprawiają w osłupienie, o tyle wokalnego talentu nikt jej nie odmówi. I to z pewnością dlatego, że jest właścicielką wyjątkowego głosu sprawiło, że zasiadła w fotelu jurora "The Voice of Poland".