Edyta Górniak nawraca swoich fanów: "To czas prawdy kochani ludzie"

"To jest czas prawdy kochani ludzie. Każdego z nas. Od naszego wewnętrznego głosu serca, przez każdą, pojedynczą relacje z innymi ludźmi, po grupy społeczne, grupy polityczne, religie, a także programy edukacji, czyli programowanie naszych dzieci, aż do polityki wewnętrznej wszystkich poszczególnych Państw, a za tym idąc - wszystkich kontraktów pomiędzy nimi. Czyli nami" - poinformowała piosenkarka na Instagramie.

"Nie jesteśmy statystyką dla czyichś komercyjnych ustaleń handlowych. Żaden prezydent świata nie jest moim właścicielem, abym posłużyła w jego utargu. Prezydent może jedynie dać mi przestrzeń dla mojego rozwoju i życia. A za to ja wesprę go szacunkiem i podzielę się procentem mojego wynagrodzenia, za wykonaną przeze mnie pracę. To czas prawdy kochani Ludzie. Przez wszystkie sfery naszego życia. I naszego świata. Mam nadzieję, że widzicie to już coraz wyraźniej. Nie przestaję kochać" - czytamy.