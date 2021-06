Edyta Górniak na koncercie dla Krawczyka zaliczyła wpadkę. Ostre komentarze organizatorów

Inna sprawa, że Górniak cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością. Dowodem na to jest fakt, że chętnie jest zapraszana do telewizji. Tak się składa, że 30 maja Telewizja Polska wyemitowała koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – The Best of Krzysztof Krawczyk". Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć wielu gwiazd show-biznesu, które zaśpiewały hity z repertuaru muzyka. Na scenie pojawiła się również Górniak.