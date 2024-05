Edyta Folwarska ma szczególny sentyment do centrum Marywilska 44, które spłonęło. Prowadziła w nim imprezy

- Miała dwie budki na bazarze Różyckiego. To było całe jej życie i miała tam cały dorobek i wszystkie pieniądze. Wszystko miała zainwestowane w tych garsonkach, więc wiem, jak to jest. Wiem, co ci ludzie, którzy to wszystko stracili, mogą czuć - wyznała w rozmowie.