"Królowa przetrwania": Edyta Folwarska ma żal do produkcji

Ewel0na pokłóciła się również z Josie. - Ja przyleciałam tu z Josie jednym samolotem. Mówiła mi, że jestem jej najlepszą koleżanką, że siebie i mnie widzi w finale. Po czym dowiaduję się, że to samo mówiła do innych dziewczyn, np. do Anety. Czyli Josie robiła sobie wszędzie podchody, żeby tylko wygrać, dostać się do finału. A ja myślałam, że ona naprawdę mnie lubi - mówiła Ewel0na.