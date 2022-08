Edward z "Sanatorium miłości" zostawił partnerkę. Nastąpił nieoczekiwany zwrot sytuacji

Jednak po czasie okazało się, że ich relacja została zakończona. Kiedy Hanna podupadła na zdrowiu, Edward stwierdził, że to "dobry moment", by ją zostawić. Pomponikowi zdradził, że uznał swoje problemy zdrowotne i rodzinne za ważniejsze. - To była ostra próba dla naszych uczuć. Wcześniej jeszcze ja miałem operację ucha, potem zmarła moja mama i jakby tego było mało, zdrowie Hani się posypało - powiedział.