Edward Miszczak uspokajał matkę. Nad TVN znowu zebrały się czarne chmury

Miszczak mówił z przejęciem, że wszyscy pracują teraz nad wiosenną ramówką, choć nie wiadomo, co będzie z TVN-em za kilka miesięcy. Nie przeszkadzało mu to jednak w uspokajaniu własnej matki. – Mówiłem jej, że "Na Wspólnej" dalej będzie – wyznał Miszczak. Po czym zaapelował do widzów, by wyrażali swe poparcie, wysyłając wiadomości do prezydenta Dudy przez specjalną stronę internetową.