Edward Miszczak odszedł z TVN. Już widać pierwszą zmianę

Chodzi o nadchodzącą imprezę Top Of The Top Sopot Festival, która odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia i będzie transmitowana w całości w TVN. To duża zmiana, gdyż dotychczas "telewizja Miszczaka" unikała pokazywania na antenie satyrycznych występów, które odbywały się ostatniego dnia festiwalu.