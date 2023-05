Ed Sheeran został oskarżony o plagiat. Zapadł wyrok

Pięć lat temu Sam Switch uznał, że kompozycja "Shape Of You" jest "podejrzanie podobna" do jego "Oh Why" i pozwał Eda Sheerana. Sędzia uznał, że nie doszło do naruszenia praw autorskich. Przegrany musiał wypłacić brytyjskiemu gwiazdorowi 900 tys. funtów z tytułu poniesionych przez niego kosztów na obsługę prawną.