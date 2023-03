Ed Sheeran rozpłakał się przed kamerą. Jego żona usłyszała straszną diagnozę

Wokalista jest brytyjskim gigantem popu. Swoje albumy lubi oznaczać znakami matematycznymi (plus, mnożnik, dzielnik, równość). Dla zabawy udziela się też produkcjach filmowych. Zagrał m.in. samego siebie w "Bridget Jones 3" i żołnierza Lannisterów w "Grze o tron". Trzeciego maja odbędzie się telewizyjna premiera dokumentu z jego udziałem "The Sum Of It All". Film promowany jest dwoma niezwykle emocjonalnymi wątkami.