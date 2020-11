Dziwisz ciągle unika odpowiedzi. "Dzwonił, żeby się tym nie zajmować"

Marcin Gutowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media mówił, że kard. Dziwisz zaskoczył go, że przed premierą filmu rozmawiał z nim przez telefon i przekonywał, by nie zajmować się jego tematem. Dzwonił też do ks. Isakowicza-Zaleskiego, by nie wypowiadał się przed kamerą.