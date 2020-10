Dziwaczne imię się nie sprawdziło. Elon Musk i Grimes inaczej mówią na swojego syna

Grimes, młoda mama półrocznego X AE A-Xii, w wywiadzie dla "New York Times'a" zdradziła, że jej pociecha ma już własne zdanie - pewne rzeczy lubi, innych nie znosi. 32-latka jest zachwycona tym, że z sześciomiesięczniakiem można się dogadywać. Można też razem oglądać filmy... Grimes wyznała, że syn towarzyszył jej podczas seansu "Czasu Apokalipsy", ale nie tylko. Takimi stwierdzeniami prawdopodobnie narazi się innym mamom.

Grimes skupia się teraz głównie na macierzyństwie, ale muzyka to jej żywioł, więc pracuje nad nowymi utworami z dzieckiem u boku. Chłopiec pomaga mamie, reagując na jej piosenki płaczem lub uśmiechem.

Piosenkarka, póki co, jest na urlopie macierzyńskim - to ona głównie zajmuje się dzieckiem. Elon Musk w jednym z wywiadów stwierdził: - Dzieci to maszyny, które jedzą i robią kupę, wiesz? Teraz niewiele mogę zrobić. Grimes odgrywa większą rolę niż ja.