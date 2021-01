Serialowy hit pęka w szwach od scen seksu. Zdradził kulisy

Zobacz: "Odkrywamy karty". Aleksandra Domańska o nagości na planie i paraliżującej scenie sprzed kilku lat

- To było dziwaczne doświadczenie. Ciężko to opisać, bo przecież takie sytuacje to bardzo intymne, prywatne zbliżenia z drugim człowiekiem. A gdy wsadzisz do jednego pokoju 10 osób, operatora, faceta od nagłośnienia, wysmarujesz się sztucznym potem, to to naprawdę trudna sytuacja. Oczywiście mieliśmy wspaniałą ekipę, która bardzo nas wspierała w tworzeniu scen seksu, by nie było to dla nas okropne doświadczenie - wspomina Mescal.