Dziennikarze TVP dostawali SMS-y i gotowe materiały. "Są zdalnie sterowani przez prezesa"

Doprowadziło to do sytuacji, że kolegia redakcyjne, na których dziennikarze wymyślają, planują i omawiają tematy pokazywane np. w "Wiadomościach", zamiast 45 minut trwały po 5 minut. Dziennikarze dosłownie dostawali instrukcje, jak i co należy przedstawić. To samo działo się z tzw. belkami, niesławnymi "paskami grozy TVP", które "przychodziły z góry".