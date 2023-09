Dziennikarz wygrał w sądzie ze stacją. "TVN nie wykonuje prawomocnego wyroku"

- Wyręczyłem już pracodawcę, który nie wykonał prawomocnego wyroku i przesłałem do ZUS oba postanowienia sądów. Zgodnie z informacją jaką dostałem, teraz to ZUS wystąpi do TVN o zapłatę zaległych składek. (...) Nie mam wątpliwości, że TVN będzie unikał zapłacenia zaległych składek. Skuteczna ich egzekucja oznacza otwartą drogę dla innych. Wiem, że wiele osób bardzo czeka na to rozstrzygniecie. To jak szybko uda się tę sprawę zakończyć będzie sprawdzianem dla instytucji Państwa - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.