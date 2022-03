Dziennikarz TVP oburzony postawą Zełenskiego. "Dla Polaków nie było miejsca i czasu"

Wołodymir Zełenski od samego początku wojny jawił się jako mąż stanu i prawdziwy bohater, który zamiast uciekać za granicę (np. na zaproszenie USA), został w ojczyźnie, by przewodzić walczącym Ukraińcom. Prezydent wykorzystuje zagraniczne kontakty i światowe media, by zwrócić uwagę na horror, jaki Ukrainie zgotowali Rosjanie. Oznacza to m.in. spotkania z zagranicznymi dziennikarzami.