Był częścią propagandy Kremla. Szuka w Polsce pracy jako… dziennikarz

- To nie jest dziennikarz – mówi Siegień. - On był przedstawiany w prokremlowskich mediach jako politolog i komentator. Pełnił tam funkcję chłopca do bicia. Nie mówię w przenośni - on był naprawdę fizycznie bity w studiu w programach Sołowiowa, wyrzucany siłą, wypychany. "Won ze studia!" – krzyczeli do niego. On był dyżurnym Ukraińcem, a oni wylewali na niego pomyje. Mówili na niego: "wy źli, wy niewyedukowani, wy banderowcy", a on słuchał tego jako ucieleśnienie głupiego, antypatycznego Ukraińca, którego można obrazić i kopnąć.