Wbił szpilę Kamińskiemu. Krótko, a celnie

Wszystkie stacje emitowały w środę 7 lutego to, co działo się przed wejściem do Sejmu. Posłowie PiS mimo wygaszenia mandatów usiłowali siłowo wtargnąć do gmachu sejmu. Mowa o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Przed budynkiem doszło wręcz do awantury i licznych przepychanek – między byłymi posłami a Strażą Marszałkowską, która wykonywała tylko swoje obowiązki.