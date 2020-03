Dziennikarz TVN zmienia barwy. Po kilkunastu latach przeszedł do TVP

Paweł Blajer to dziennikarz ekonomiczny, który po ponad dekadzie współpracy z Grupą TVN przeszedł do telewizji publicznej. Krzysztof Ziemiec z "Teleexpressu" jest przerażony lawiną hejtu, jaka spadła na nowego kolegę po przejściu do TVP.

Paweł Blajer zrezygnował z pracy dla TVN w grudniu 2019 r. (East News)