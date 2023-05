"Dzień Dobry TVN" przejdzie w tryb wakacyjny. Mniej wydań

"Dzień Dobry TVN" towarzyszy widzom codziennie od 8.00 do 11.30. Prowadzący dobrani są w sześć stałych par, chociaż czasami, jak np. w czwartek 11 maja zdarzają się niespodzianki. Zamiast Małgorzaty Rozenek u boku Krzysztofa Skórzyńskiego pojawiła się wtedy Ewa Drzyzga. Dzień później, w piątek, wszystko wróciło już do normy, co, sądząc po komentarzach w mediach społecznościowych, niespecjalnie ucieszyło widzów.