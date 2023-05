"Dzień Dobry TVN": Filip Chajzer znika z anteny. Zastąpi go Ewa Drzyzga

Filip Chajzer zaskoczył ostatnio widzów wiadomością, że znika z "Dzień Dobry TVN". Poinformował o problemach ze zdrowiem, które na jakiś czas wyłączą go z zawodowej aktywności. Wspomniał o nich we wpisie na Facebooku, w którym dziękował internautom za pomoc w zbiórce funduszy na leczenie chorej na białaczkę dziewczynki. Przyznał, że on sam także nie jest w najlepszej kondycji.