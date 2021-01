"Dzień dobry TVN" czy "Pytanie na śniadanie" – co Polacy oglądają chętniej?

Oba programy zaliczyły spadki oglądalności w stosunku do 2019 roku. Magazyn TVP2 miał o 34 tys. widzów mniej, zaś "DDTVN" o 18 tys. Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się "Nowy dzień z Polsat News", którego widownia wyniosła 309 tys. osób (strata w stosunku do wcześniejszego roku o 21 tys.). Co ciekawe, to magazyn Polsatu miał najwyższy udział w rynku telewizyjnym – wyniósł 10,67 proc. "PnŚ" miało 8,53 proc., a program TVN-u 7,81 proc.